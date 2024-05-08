рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

Российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях, есть повреждения газовой инфраструктуры в западной области. В Харьковской области применяются ограничения для более 200 тысяч абонентов. Сегодня утром по запросу Украины осуществляется аварийная поставка электроэнергии из трех стран ЕС, вечером возможно применение ограничений потребителей, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются. Также есть повреждения газовой инфраструктуры в западной области. Жертв и пострадавших нет. Энергетики совместно с ГСЧС работают над ликвидацией последствий - указали в Минэнерго.

Детали

Как указали в Укрэнерго, "есть повреждения на объектах генерации". "Повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе", - отметили в Минэнерго.

Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, потребителей просят уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00). Промышленность - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Как указано, за прошедшие сутки потребление электроэнергии выросло почти на 9% по сравнению с объемом, потребленным в понедельник.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня (в Харькове для 200 тысяч абонентов). В других регионах потребители не ограничивались, отметили в министерстве.

В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:30 до 16:00 ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ, добавили в Минэнерго.

"За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Также на запрос Польши в вечерние часы Украина в экстренном порядке поставляла электроэнергию в эту страну", - указали в ведомстве.

Сегодня в часы утреннего пика на запрос Украины осуществляется аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии - сообщили в Минэнерго.

Непогода

Из-за непогоды остается обесточенным 31 населенный пункт. Больше всего - в Черниговской и Сумской областях.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,39 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 7600 МВт-ч. Экспорта не предвидится.