Війська рф атакували Херсонщину дронами: є поранений
Київ • УНН
російські війська атакували селище Білозерка на Херсонщині дронами. Поранення дістав 37-річний чоловік, його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями.
російські війська атакували Херсонщину з дронів. Поранення дістав житель Білозерки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
російські війська вранці 31 травня атакували з безпілотника селище Білозерка на Херсонщині.
Як повідомляють в ОВА, під удар потрапив 37-річний чоловік.
За даними місцевої влади, постраждалий дістав мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення голови, тулуба, рук і ніг.
Його доправили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо
Вночі 31 травня окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу смертельно поранено 66-річного чоловіка.