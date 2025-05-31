Атака росіян на Херсон: загинув 66-річний чоловік
Київ • УНН
Вночі 31 травня окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу смертельно поранено 66-річного чоловіка.
Через російську агресію загинув ще один житель Херсона. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.
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За його словами, в ніч на 31 травня окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона.
Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік
Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо
Вранці 29 травня російські війська атакували Берислав дроном, вбивши двох чоловіків.
Днем раніше російська армія з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. 10 мирних жителів було поранено та понад 20 об’єктів пошкоджено.
У Херсоні російський дрон атакував сміттєвоз: трьох комунальників поранено17.05.25, 13:00 • 26810 переглядiв