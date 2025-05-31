Атака россиян на Херсон: погиб 66-летний мужчина
Киев • УНН
Ночью 31 мая оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. В результате обстрела смертельно ранен 66-летний мужчина.
Из-за российской агрессии погиб еще один житель Херсона. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, информирует УНН.
Детали
По его словам, в ночь на 31 мая оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона.
В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним
Утром 29 мая российские войска атаковали Берислав дроном, убив двух мужчин.
Днем ранее российская армия из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА целенаправленно обстреливала гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов. 10 мирных жителей были ранены и более 20 объектов повреждены.
В Херсоне российский дрон атаковал мусоровоз: трое коммунальщиков ранены17.05.25, 13:00 • 26809 просмотров