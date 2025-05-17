В Херсоне российский дрон атаковал мусоровоз: трое коммунальщиков ранены
Киев • УНН
Утром вражеский FPV-дрон атаковал мусоровоз в Херсоне. Пострадали трое работников коммунального предприятия, их доставили в больницу с минно-взрывными травмами.
Утром вражеский FPV-дрон атаковал мусоровоз в Херсоне, пострадали трое работников коммунального предприятия, сообщили в Херсонской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около девяти утра враг FPV-дроном атаковал мусоровоз. Пострадал 59-летний работник коммунального предприятия", - сообщили в ОВА.
Впоследствии в ОВА отметили, что в результате атаки вражеского дрона пострадали еще двое работников коммунальной службы.
Троих мужчин доставили в больницу. У всех - минно-взрывные травмы, у двух контузии.
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