В Херсоне российский дрон атаковал мусоровоз: трое коммунальщиков ранены

Утром вражеский FPV-дрон атаковал мусоровоз в Херсоне, пострадали трое работников коммунального предприятия, сообщили в Херсонской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около девяти утра враг FPV-дроном атаковал мусоровоз. Пострадал 59-летний работник коммунального предприятия", - сообщили в ОВА.

Впоследствии в ОВА отметили, что в результате атаки вражеского дрона пострадали еще двое работников коммунальной службы.

Троих мужчин доставили в больницу. У всех - минно-взрывные травмы, у двух контузии.

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