У Херсоні російський дрон атакував сміттєвоз: трьох комунальників поранено

Вранці ворожий FPV-дрон атакував сміттєвоз у Херсоні, постраждали троє працівників комунального підприємства, повідомили у Херсонській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

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"Близько девʼятої ранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз. Постраждав 59-річний працівник комунального підприємства", - повідомили в ОВА.

Згодом в ОВА зазначили, що внаслідок атаки ворожого дрона постраждали ще двоє працівників комунальної служби.

Трьох чоловіків доправили до лікарні. У всіх - мінно-вибухові травми, у двох контузії.

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