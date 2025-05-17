У Херсоні російський дрон атакував сміттєвоз: трьох комунальників поранено
Київ • УНН
Вранці ворожий FPV-дрон атакував сміттєвоз у Херсоні. Постраждали троє працівників комунального підприємства, їх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами.
Вранці ворожий FPV-дрон атакував сміттєвоз у Херсоні, постраждали троє працівників комунального підприємства, повідомили у Херсонській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.
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"Близько девʼятої ранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз. Постраждав 59-річний працівник комунального підприємства", - повідомили в ОВА.
Згодом в ОВА зазначили, що внаслідок атаки ворожого дрона постраждали ще двоє працівників комунальної служби.
Трьох чоловіків доправили до лікарні. У всіх - мінно-вибухові травми, у двох контузії.
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