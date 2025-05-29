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У Бериславі на Херсонщині російський дрон вбив двох цивільних

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Вранці 29 травня російські війська атакували Берислав дроном, вбивши двох чоловіків. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

У Бериславі на Херсонщині російський дрон вбив двох цивільних

У Херсонській області сьогодні внаслідок удару ворожого дрона загинули двоє цивільних, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вранці 29 травня збройні сили рф здійснили атаку безпілотником по одній з вулиць у Бериславі.

"Внаслідок скидання вибухівки загинуло двоє цивільних чоловіків", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Минулої доби російська армія з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів, повідомили у ГУНП в Херсонській області. 10 мирних жителів поранено та понад 20 об’єктів пошкоджено.

Зокрема, за даними поліції, у Центральному районі Херсона минулої доби артилерійськими ударами пошкоджено адміністративну будівлю, портову інфраструктуру, два навчальні заклади, багатоквартирний будинок і газопроводи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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