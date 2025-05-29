У Бериславі на Херсонщині російський дрон вбив двох цивільних
Київ • УНН
Вранці 29 травня російські війська атакували Берислав дроном, вбивши двох чоловіків. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.
У Херсонській області сьогодні внаслідок удару ворожого дрона загинули двоє цивільних, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, вранці 29 травня збройні сили рф здійснили атаку безпілотником по одній з вулиць у Бериславі.
"Внаслідок скидання вибухівки загинуло двоє цивільних чоловіків", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Минулої доби російська армія з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів, повідомили у ГУНП в Херсонській області. 10 мирних жителів поранено та понад 20 об’єктів пошкоджено.
Зокрема, за даними поліції, у Центральному районі Херсона минулої доби артилерійськими ударами пошкоджено адміністративну будівлю, портову інфраструктуру, два навчальні заклади, багатоквартирний будинок і газопроводи.