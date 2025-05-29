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В Бериславе в Херсонской области российский дрон убил двух гражданских

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Утром 29 мая российские войска атаковали Берислав дроном, убив двух мужчин. Начато уголовное производство по факту военного преступления.

В Бериславе в Херсонской области российский дрон убил двух гражданских

В Херсонской области сегодня в результате удара вражеского дрона погибли двое гражданских, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 29 мая вооруженные силы рф совершили атаку беспилотником по одной из улиц в Бериславе.

"В результате сброса взрывчатки погибли двое гражданских мужчин", - сообщили в прокуратуре.

Начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

За прошедшие сутки российская армия из артиллерии, минометов, авиации и БПЛА целенаправленно обстреливала гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов, сообщили в ГУНП в Херсонской области. 10 мирных жителей ранены и более 20 объектов повреждены.

В частности, по данным полиции, в Центральном районе Херсона в минувшие сутки артиллерийскими ударами повреждены административное здание, портовая инфраструктура, два учебных заведения, многоквартирный дом и газопроводы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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