Войска рф атаковали Херсонщину дронами: есть раненый
Киев • УНН
российские войска атаковали поселок Белозерка в Херсонской области дронами. Ранение получил 37-летний мужчина, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями.
российские войска атаковали Херсонскую область с дронов. Ранение получил житель Белозерки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
российские войска утром 31 мая атаковали с беспилотника поселок Белозерка в Херсонской области.
Как сообщают в ОВА, под удар попал 37-летний мужчина.
По данным местных властей, пострадавший получил минно-взрывную травму, контузию, а также осколочные ранения головы, туловища, рук и ног.
Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним
Ночью 31 мая оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. В результате обстрела смертельно ранен 66-летний мужчина.