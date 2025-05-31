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Войска рф атаковали Херсонщину дронами: есть раненый

Киев • УНН

 • 380 просмотра

российские войска атаковали поселок Белозерка в Херсонской области дронами. Ранение получил 37-летний мужчина, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями.

Войска рф атаковали Херсонщину дронами: есть раненый

российские войска атаковали Херсонскую область с дронов. Ранение получил житель Белозерки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

российские войска утром 31 мая атаковали с беспилотника поселок Белозерка в Херсонской области.

Как сообщают в ОВА, под удар попал 37-летний мужчина.

По данным местных властей, пострадавший получил минно-взрывную травму, контузию, а также осколочные ранения головы, туловища, рук и ног.

Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Ночью 31 мая оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. В результате обстрела смертельно ранен 66-летний мужчина.

Ольга Розгон

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