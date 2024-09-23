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На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених

На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених

Київ • УНН

 • 19527 перегляди

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено адмінбудівлі, банк, житлові будинки, газогін та транспорт. Внаслідок атак 1 людина загинула, 7 отримали поранення.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 16 населених пунктів, поцілили в адмінбудівлі, банк, житлові будинки, газогін та транспорт, одна людина загинула, 7 отримали поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Веселе, Тягинка, Понятівка, Одрадокам'янка, Берислав, Нововоронцовка, Білозерка, Новоберислав, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Томина Балка, Бобровий Кут, Зміївка та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в адмінбудівлі та банківську установу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, автобуси та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - написав Прокудін.

Окупанти завдали ударів по Херсонщині: 5 поранених, пошкоджено будівлі22.09.24, 08:31 • 21496 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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