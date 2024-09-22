Окупанти завдали ударів по Херсонщині: 5 поранених, пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Ворожі війська атакували населені пункти Херсонської області, завдавши ударів по житлових кварталах та інфраструктурі. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, пошкоджено будинки, об'єкти та автомобілі.
Минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, завдавши ударів по житлових кварталах, навчальних закладах та об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Відтак, під ворожим вогнем противника опинилися Придніпровське, Антонівка, Садове, Інгулець, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе та місто Херсон.
Через даний обстрілів постраждали 5 людей. Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, газогін, магазин, соціальну пральню, складські приміщення та автомобілі.
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