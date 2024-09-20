Війська рф вдарили по Херсонщині: загинула 74-річна жінка
Київ • УНН
Російські війська атакували село Станіслав Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула 74-річна місцева жителька.
Надвечір п'ятниці, 20 вересня, російські війська атакували Станіслав Білозерської громади. Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Ворог атакував Станіслав Білозерської громади. Внаслідок обстрілу населеного пункту росіяни обірвали життя 74-річної жінки. Вона загинула на місці
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