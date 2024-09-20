Атака рф на Херсон забрала життя 27-річного чоловіка
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув 27-річний місцевий житель. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, перебуваючи на вулиці під час атаки.
Російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув 27-річний місцевий житель, повідомив у п'ятницю у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російські війська обірвали життя ще одного жителя Херсона. Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці
Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: є поранений20.09.24, 11:26 • 13220 переглядiв