Атака рф на Херсон унесла жизнь 27-летнего мужчины
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, находясь на улице во время атаки.
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель, сообщил в пятницу в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
российские войска оборвали жизнь еще одного жителя Херсона. Вследствие вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице
Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: є поранений20 сентября 2024, 08:26 • 6859 просмотров