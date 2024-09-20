Атака рф на Херсон унесла жизнь 27-летнего мужчины

Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель, сообщил в пятницу в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

российские войска оборвали жизнь еще одного жителя Херсона. Вследствие вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице - написал Прокудин.

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