Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне: есть раненый
Киев • УНН
В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. 60-летний мужчина получил множественные ранения и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, 60-летний мужчина получил множественные ранения, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Около 10:30 российские военные атаковали с дрона автомобиль в Херсоне. В результате сброса взрывчатки 60-летний мужчина получил взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, туловища, руки и ноги
Мужчину, как указано, доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.
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