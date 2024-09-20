Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне: есть раненый

В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, 60-летний мужчина получил множественные ранения, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Около 10:30 российские военные атаковали с дрона автомобиль в Херсоне. В результате сброса взрывчатки 60-летний мужчина получил взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, туловища, руки и ноги - сообщили в ОВА.

Мужчину, как указано, доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

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