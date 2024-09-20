Херсонская область: двое мужчин пострадали из-за атаки рф дроном
Киев • УНН
В Киндейке Херсонской области двое мужчин получили ранения в результате сброса взрывчатки с российского дрона. Пострадавшие 62 и 64 лет с травмами ног доставлены в больницу.
В Киндейке Херсонской области двое мужчин получили ранения в результате сброса взрывчатки с российского дрона, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
В Киндийце из-за сброса взрывчатки с российского дрона пострадали два человека, которые находились на улице. Мужчины, 62 и 64 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения ног
Обоих мужчин, как указано, доставили в больницу для оказания медпомощи.
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