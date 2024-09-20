Херсонщина: двоє чоловіків постраждали через атаку рф дроном
Київ • УНН
У Кіндійці Херсонської області двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з російського дрона. Потерпілі 62 та 64 років з травмами ніг доставлені до лікарні.
У Кіндійці Херсонської області двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з російського дрона, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
У Кіндійці через скидання вибухівки з російського дрона постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. Чоловіки, 62 та 64 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення ніг
Обох чоловіків, як вказано, доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Армія рф вночі та вранці обстріляла два селища Херсонщини: є постраждалий та пошкодження20.09.24, 10:43 • 12954 перегляди