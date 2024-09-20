Армія рф вночі та вранці обстріляла два селища Херсонщини: є постраждалий та пошкодження
Київ • УНН
Вночі російські війська обстріляли село Благовіщенське, поранивши 35-річного чоловіка. Вранці атаковано Томину Балку, де пошкоджено щонайменше три житлові будинки.
Російські війська у ніч на 20 вересня вдарили по селищу Благовіщенське Херсонської громади, внаслідок чого поранення отримав чоловік. Також сьогодні вранці під ворожий удар потрапило село Томина Балка, є пошкодження. Про це у п'ятницю повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Вночі під ударами окупантів опинилося село Благовіщенське Херсонської громади. Постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку
Як повідомляється, у постраждалого - вибухова травма і контузія. Лікарі на місці надали потерпілому необхідну меддопомогу.
Крім того, сьогодні зранку росіяни з артилерії атакували Томину Балку Білозерської громади.
Ворог обстріляв житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено щонайменше три оселі.
На щастя, потерпілих серед місцевих жителів немає.
російські війська атакували Херсонщину: 5 поранених та значні руйнування20.09.24, 08:02 • 17654 перегляди