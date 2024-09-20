Армия рф ночью и утром обстреляла два поселка Херсонщины: есть пострадавший и повреждения
Киев • УНН
Ночью российские войска обстреляли село Благовещенское, ранив 35-летнего мужчину. Утром атакована Томина Балка, где повреждены по меньшей мере три жилых дома.
Российские войска в ночь на 20 сентября ударили по поселку Благовещенское Херсонской общины, в результате чего ранения получил мужчина. Также сегодня утром под вражеский удар попало село Томина Балка, есть повреждения. Об этом в пятницу сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Ночью под ударами оккупантов оказалось село Благовещенское Херсонской громады. Пострадал 35-летний мужчина, который находился во дворе дома
Как сообщается, у пострадавшего - взрывная травма и контузия. Врачи на месте оказали пострадавшему необходимую медпомощь.
Кроме того, сегодня утром россияне из артиллерии атаковали Томину Балку Белозерской громады.
Враг обстрелял жилую застройку, в результате чего повреждены по меньшей мере три дома.
К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.
російські війська атакували Херсонщину: 5 поранених та значні руйнування20 сентября 2024, 05:02 • 12510 просмотров