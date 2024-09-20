Армия рф ночью и утром обстреляла два поселка Херсонщины: есть пострадавший и повреждения

Российские войска в ночь на 20 сентября ударили по поселку Благовещенское Херсонской общины, в результате чего ранения получил мужчина. Также сегодня утром под вражеский удар попало село Томина Балка, есть повреждения. Об этом в пятницу сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Ночью под ударами оккупантов оказалось село Благовещенское Херсонской громады. Пострадал 35-летний мужчина, который находился во дворе дома - рассказали в ОВА.

Как сообщается, у пострадавшего - взрывная травма и контузия. Врачи на месте оказали пострадавшему необходимую медпомощь.

Кроме того, сегодня утром россияне из артиллерии атаковали Томину Балку Белозерской громады.

Враг обстрелял жилую застройку, в результате чего повреждены по меньшей мере три дома.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

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