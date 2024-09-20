российские войска атаковали Херсонскую область: 5 раненых и значительные разрушения
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области. Повреждены 5 многоэтажек и 14 частных домов, пострадали объекты инфраструктуры, 5 гражданских получили ранения.
В пределах последних суток Херсонщина подверглась значительным атакам со стороны вражеских войск. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По информации, под огнем и авиаударами оккупантов оказались Антоновка, Садовое, Инженерное, Камышаны, Приднепровское, Днепровское, Велетенское, Приозерное, Никольское, Дарьевка, Нововоронцовка, Новоберислав, Змиевка и город Херсон.
Атаки поражали объекты критической инфраструктуры и жилые кварталы, в частности повреждены 5 многоэтажек и 14 частных домов. Также пострадали частные автомобили. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.
На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених18 сентября 2024, 05:38 • 13192 просмотра