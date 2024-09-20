російські війська атакували Херсонщину: 5 поранених та значні руйнування
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли численні населені пункти Херсонської області. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 14 приватних будинків, постраждали об'єкти інфраструктури, 5 цивільних отримали поранення.
У межах останньої доби Херсонщина зазнала значних атак з боку ворожих військ. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, під вогнем та авіаударами окупантів опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Приозерне, Микільське, Дар'ївка, Нововоронцовка, Новоберислав, Зміївка та місто Херсон.
Атаки вражали об'єкти критичної інфраструктури та житлові квартали, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок і 14 приватних будинків. Також постраждали приватні автомобілі. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення.
На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених18.09.24, 08:38 • 18308 переглядiв