Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: є поранений
Київ • УНН
У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль. 60-річний чоловік отримав множинні поранення і був доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості.
У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль, 60-річний чоловік отримав множинні поранення, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
Близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги
Чоловіка, як вказано, доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Херсонщина: двоє чоловіків постраждали через атаку рф дроном20.09.24, 11:09 • 12284 перегляди