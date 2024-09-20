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Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: є поранений

Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: є поранений

Київ • УНН

 • 13220 перегляди

У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль. 60-річний чоловік отримав множинні поранення і був доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль, 60-річний чоловік отримав множинні поранення, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги

- повідомили в ОВА.

Чоловіка, як вказано, доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Херсонщина: двоє чоловіків постраждали через атаку рф дроном20.09.24, 11:09 • 12284 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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