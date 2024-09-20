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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ударили по Херсонщине: погибла 74-летняя женщина

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20 сентября 2024, 16:34  •  6083 просмотра

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Российские войска атаковали село Станислав Белозерской общины на Херсонщине. В результате обстрела погибла 74-летняя местная жительница.

К вечеру пятницы, 20 сентября, российские войска атаковали Станислав Белозерской громады. В результате обстрела погиб человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Враг атаковал Станислав Белозерской громады.  В результате обстрела населенного пункта россияне оборвали жизнь 74-летней женщины. Она погибла на месте

- рассказал Прокудин. 

Напомним,

Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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