Войска рф ударили по Херсонщине: погибла 74-летняя женщина

К вечеру пятницы, 20 сентября, российские войска атаковали Станислав Белозерской громады. В результате обстрела погиб человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Враг атаковал Станислав Белозерской громады. В результате обстрела населенного пункта россияне оборвали жизнь 74-летней женщины. Она погибла на месте - рассказал Прокудин.

Напомним,

Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель.