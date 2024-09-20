Войска рф ударили по Херсонщине: погибла 74-летняя женщина
Киев • УНН
Российские войска атаковали село Станислав Белозерской общины на Херсонщине. В результате обстрела погибла 74-летняя местная жительница.
К вечеру пятницы, 20 сентября, российские войска атаковали Станислав Белозерской громады. В результате обстрела погиб человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Враг атаковал Станислав Белозерской громады. В результате обстрела населенного пункта россияне оборвали жизнь 74-летней женщины. Она погибла на месте
Напомним,
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб 27-летний местный житель.