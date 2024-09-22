Оккупанты нанесли удары по Херсонской области: 5 раненых, повреждены здания
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, нанеся удары по жилым кварталам и инфраструктуре. В результате обстрелов пострадали 5 человек, повреждены дома, объекты и автомобили.
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, нанеся удары по жилым кварталам, учебным заведениям и объектам инфраструктуры. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Следовательно, под вражеским огнем противника оказались Приднепровское, Антоновка, Садовое, Ингулец, Камышаны, Белозерка, Томина Балка, Кизомис, Велетенское, Станислав, Берислав, Новокаиры, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое и город Херсон.
Из-за данного обстрела пострадали 5 человек. Оккупанты повредили 5 многоэтажек, 13 частных домов, газопровод, магазин, социальную прачечную, складские помещения и автомобили.
Війська рф вдарили по Херсонщині: загинула 74-річна жінка20 сентября 2024, 16:34 • 16223 просмотра