В Херсонской области войска рф попали в банк, за сутки есть погибший и 7 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены админздания, банк, жилые дома, газопровод и транспорт. В результате атак 1 человек погиб, 7 получили ранения.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов, попали в админздания, банк, жилые дома, газопровод и транспорт, один человек погиб, 7 получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Веселое, Тягинка, Понятовка, Одрадокаменка, Берислав, Нововоронцовка, Белозерка, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Томина Балка, Бобровый Кут, Змиевка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в админздания и банковское учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 20 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, автобусы и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения", - написал Прокудин.
Оккупанты нанесли удары по Херсонской области: 5 раненых, повреждены здания22.09.24, 08:31 • 21485 просмотров