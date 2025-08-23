$41.220.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Війська рф атакували з дрона 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Російські військові скинули вибухівку на 15-річного хлопця в Новорайську, Херсонщина. Потерпілий отримав вибухову, черепно-мозкову травми та уламкове поранення стегна.

Війська рф атакували з дрона 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині

Сьогодні, 23 серпня, російські війська скинули вибухівку на 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині. Про це повідомляє  голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна. Нині він перебуває в лікарні, медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

Доповнення

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та  артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Клапая, Берислав, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, приватні гараж та автомобілі.

За повідомленням поліції Херсонської області, одна людина загинула та 10 поранено внаслідок російських обстрілів Херсонщини

російські війська вкотре обстріляли з артилерії, авіації та БпЛА населені пункти Херсонського і Бериславського районів:

  • біля Клапаїв військові рф атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. Внаслідок ударів поранені двоє жінок та двоє чоловіків віком від 27 до 72 років. У людей вибухові травми й контузії;
    • у Комишанах внаслідок атаки дроном типу «FPV» отримали поранення 73-річний чоловік та 71-річна жінка. В обох контузії та травма руки;
      • у Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду з БпЛА постраждали дві жінки віком 35 та 45 років. В обох мінно-вибухові травми й контузії;
        • ще дві жінки віком 51 та 66 років отримали поранення в результаті ранкового артобстрілу житлових кварталів Текстильного. З мінно-вибуховими травмами та рваними ранами потерпілих евакуювали працівники поліції та доправили до лікарні.

          Ольга Розгон

          СуспільствоВійна в Україні
          Дитина
          Прокудін Олександр Сергійович
          Національна поліція України
          Бериславський район
          Білозерка (Херсонський район)
          Херсонська область
          Берислав
          Україна
          Безпілотний літальний апарат
          Херсон