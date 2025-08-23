Ворожий дрон атакував мікроавтобус на Дніпропетровщині: є загиблий та 5 постраждалих

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 15001 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 15432 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 17045 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 11896 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 33114 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29452 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 25545 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24962 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24538 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13761 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Теги
Автори
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар23 серпня, 04:55
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідкиPhotoVideo07:59
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 15001 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 33115 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
МіГ-29
Долар США
Євро
Ворожий дрон атакував мікроавтобус на Дніпропетровщині: є загиблий та 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 106 перегляди

На Дніпропетровщині ворожий дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою. Загинув 59-річний чоловік, п'ятеро людей постраждали. Також двоє людей, серед них 10-річна дитина, постраждали від ранкового удару КАБами по Маломихайлівській громаді.

Ворожий дрон атакував мікроавтобус на Дніпропетровщині: є загиблий та 5 постраждалих

У Дніпропетровській області російські війська дроном атакували мікроавтобус, є загиблий та 5 постраждалих, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали

- написав Лисак.

З його слів, також, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.

Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки23.08.25, 10:59 • 5562 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Дитина
КАБ-500
КАБ-250
Дніпропетровська область
Синельникове
KAB-1500L
Безпілотний літальний апарат