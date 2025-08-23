Ворожий дрон атакував мікроавтобус на Дніпропетровщині: є загиблий та 5 постраждалих
Київ • УНН
На Дніпропетровщині ворожий дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою. Загинув 59-річний чоловік, п'ятеро людей постраждали. Також двоє людей, серед них 10-річна дитина, постраждали від ранкового удару КАБами по Маломихайлівській громаді.
У Дніпропетровській області російські війська дроном атакували мікроавтобус, є загиблий та 5 постраждалих, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали
З його слів, також, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки23.08.25, 10:59 • 5562 перегляди