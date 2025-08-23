Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф дронами зафіксовано влучання на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
Внаслідок нічної атаки рф дронами зафіксовано влучання на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Місцева влада та екстрені служби розповіли про наслідки, показавши кадри з місць подій, пише УНН.
Сумщина
За даними ДСНС, на Сумщині вночі ворог завдав удари по Новослобідський та Ворожбянскій громадах. Пошкоджень зазнали житлові будинки громадян та нежитлові приміщення. Виникли пожежі.
Фахівці ДСНС ліквідували всі загоряння. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
Дніпропетровщина
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака, уночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Вони збили 3 ворожі безпілотники.
"Через влучання БпЛА по Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа", - повідомив Лисак.
"Внаслідок атаки БпЛА зайнялося й у Павлограді. Вогонь рятувальники приборкали", - зазначив голова ОВА.
Поцілив агресор і по Межівській громаді, застосував FPV-дрон. КАБами вдарив по Маломихайлівській громаді. По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Горіла суха трава. Ніхто не постраждав, повідомив Лисак.
Донеччина
За даними поліції Донеччини, за 22 серпня у регіоні зафіксовано 2 086 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень унаслідок російського терору на Донеччині. Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків:
- по Костянтинівці росіяни завдали 13 ударів бомбами, дронами та артилерією - вбили двох цивільних осіб, ще двох людей поранили. Пошкоджено 11 багатоквартирних і 11 приватних будинків, магазин, пошту, об’єкт інфраструктури, господарську споруду, гараж;
- в Іллінівці внаслідок влучання БпЛА «Молнія-2» травмовано мирного жителя, пошкоджено приватну оселю;
- у Добропіллі ворожі дрони пошкодили автомобіль «швидкої допомоги», а також три адмінбудівлі.
На Краматорськ і околиці, за даними поліції, росія скинула 32 бомби "КАБ-250" - наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і 2 цивільних авто. За даними Краматорської міськради, ворог атакував Краматорськ напередодні з 21:47 по 22:59, було чутно понад три десятки вибухів.