Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 4212 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 5474 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 7590 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 5106 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26619 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28204 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 22232 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24673 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24309 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13599 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
56%
744мм
Популярнi новини
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 11500 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 7348 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 12649 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 8798 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 9382 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 4214 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 6884 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 7594 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 19342 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26619 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 22232 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 14010 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16236 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19182 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26948 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Футбол
Нафта
Шахед 129

Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф дронами зафіксовано влучання на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки

Внаслідок нічної атаки рф дронами зафіксовано влучання на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Місцева влада та екстрені служби розповіли про наслідки, показавши кадри з місць подій, пише УНН.

Сумщина

За даними ДСНС, на Сумщині вночі ворог завдав удари по Новослобідський та Ворожбянскій громадах. Пошкоджень зазнали житлові будинки громадян та нежитлові приміщення. Виникли пожежі.

Фахівці ДСНС ліквідували всі загоряння. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Дніпропетровщина

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака, уночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Вони збили 3 ворожі безпілотники.

"Через влучання БпЛА по Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа", - повідомив Лисак.

"Внаслідок атаки БпЛА зайнялося й у Павлограді. Вогонь рятувальники приборкали", - зазначив голова ОВА.

Поцілив агресор і по Межівській громаді, застосував FPV-дрон. КАБами вдарив по Маломихайлівській громаді. По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Горіла суха трава. Ніхто не постраждав, повідомив Лисак.

Донеччина

За даними поліції Донеччини, за 22 серпня у регіоні зафіксовано 2 086 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень унаслідок російського терору на Донеччині. Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків:

  • по Костянтинівці росіяни завдали 13 ударів бомбами, дронами та артилерією - вбили двох цивільних осіб, ще двох людей поранили. Пошкоджено 11 багатоквартирних і 11 приватних будинків, магазин, пошту, об’єкт інфраструктури, господарську споруду, гараж;
    • в Іллінівці внаслідок влучання БпЛА «Молнія-2» травмовано мирного жителя, пошкоджено приватну оселю;
      • у Добропіллі ворожі дрони пошкодили автомобіль «швидкої допомоги», а також три адмінбудівлі.

        На Краматорськ і околиці, за даними поліції, росія скинула 32 бомби "КАБ-250" - наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і 2 цивільних авто. За даними Краматорської міськради, ворог атакував Краматорськ напередодні з 21:47 по 22:59, було чутно понад три десятки вибухів.

        Юлія Шрамко

        Війна в Україні
        Сергій Лисак
        КАБ-500
        КАБ-250
        Покровськ
        Донецька область
        Сумська область
        Дніпропетровська область
        Синельникове
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Повітряні сили Збройних сил України
        Марганець (місто)
        Falcon 9
        Костянтинівка
        Павлоград
        Краматорськ
        Безпілотний літальний апарат