Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф дронами зафиксированы попадания в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Местные власти и экстренные службы рассказали о последствиях, показав кадры с мест событий, пишет УНН.
Сумская область
По данным ГСЧС, на Сумщине ночью враг нанес удары по Новослободской и Ворожбянской громадам. Повреждения получили жилые дома граждан и нежилые помещения. Возникли пожары.
Специалисты ГСЧС ликвидировали все возгорания. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Днепропетровская область
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью на Днепропетровщине работали силы ПВО. Они сбили 3 вражеских беспилотника.
"Из-за попадания БпЛА по Покровской громаде Синельниковского района возник пожар", - сообщил Лысак.
"В результате атаки БпЛА загорелось и в Павлограде. Огонь спасатели потушили", - отметил глава ОВА.
Попал агрессор и по Межевской громаде, применил FPV-дрон. КАБами ударил по Маломихайловской громаде. По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады. Горела сухая трава. Никто не пострадал, сообщил Лысак.
Донецкая область
По данным полиции Донецкой области, за 22 августа в регионе зафиксировано 2 086 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 14 населенных пунктов. Два человека погибли, еще семеро получили ранения в результате российского террора на Донетчине. Разрушениям подверглись 65 гражданских объектов, из них 45 жилых домов:
- по Константиновке россияне нанесли 13 ударов бомбами, дронами и артиллерией - убили двух гражданских лиц, еще двух человек ранили. Повреждены 11 многоквартирных и 11 частных домов, магазин, почта, объект инфраструктуры, хозяйственная постройка, гараж;
- в Ильиновке в результате попадания БпЛА «Молния-2» травмирован мирный житель, поврежден частный дом;
- в Доброполье вражеские дроны повредили автомобиль «скорой помощи», а также три админздания.
На Краматорск и окрестности, по данным полиции, россия сбросила 32 бомбы "КАБ-250" - сейчас известно о повреждении 18 частных домов и 2 гражданских авто. По данным Краматорского горсовета, враг атаковал Краматорск накануне с 21:47 по 22:59, было слышно более трех десятков взрывов.