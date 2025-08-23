Вражеский дрон атаковал микроавтобус в Днепропетровской области: есть погибший и 5 пострадавших
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в микроавтобус, двигавшийся по трассе. Погиб 59-летний мужчина, пять человек пострадали. Также два человека, среди них 10-летний ребенок, пострадали от утреннего удара КАБами по Маломихайловской общине.
В Днепропетровской области российские войска дроном атаковали микроавтобус, есть погибший и 5 пострадавших, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг попал дроном в микроавтобус, двигавшийся по трассе на Синельниковщине. Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали
По его словам, также, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Маломихайловской общине пострадали два человека. Среди них 10-летний ребенок.
