Войска рф атаковали с дрона 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области
Киев • УНН
российские военные сбросили взрывчатку на 15-летнего парня в Новорайске, Херсонская область. Пострадавший получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочное ранение бедра.
Сегодня, 23 августа, российские войска сбросили взрывчатку на 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Около 11:30 российские военные атаковали с дрона ребенка в Новорайске
Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с БпЛА 15-летний парень получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение бедра. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Дополнение
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Камышаны, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Дарьевка, Никольское, Клапая, Берислав, Новоберислав, Николаевка, Ольговка, Красный Маяк, Нововоронцовка, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Веселое и город Херсон.
российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, частные гараж и автомобили.
По сообщению полиции Херсонской области, один человек погиб и 10 ранены в результате российских обстрелов Херсонщины
российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, авиации и БпЛА населенные пункты Херсонского и Бериславского районов:
- возле Клапаев военные рф атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате ударов ранены две женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 72 лет. У людей взрывные травмы и контузии;
- в Камышанах в результате атаки дроном типа «FPV» получили ранения 73-летний мужчина и 71-летняя женщина. У обоих контузии и травма руки;
- в Днепровском районе Херсона в результате сброса с БпЛА пострадали две женщины в возрасте 35 и 45 лет. У обеих минно-взрывные травмы и контузии;
- еще две женщины в возрасте 51 и 66 лет получили ранения в результате утреннего артобстрела жилых кварталов Текстильного. С минно-взрывными травмами и рваными ранами пострадавших эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу.
