Войска рф атаковали с дрона 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области

Эксклюзив
07:20 • 18147 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 17887 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 19295 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 13025 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 34581 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29842 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 26267 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25047 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24607 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13791 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 06:00 • 17027 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
23 августа, 03:30 • 19297 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31 • 23627 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 34583 просмотра
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 26268 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 16780 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46 • 18745 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 21493 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 29116 просмотра
Актуальное
Войска рф атаковали с дрона 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области

Киев • УНН

 • 8 просмотра

российские военные сбросили взрывчатку на 15-летнего парня в Новорайске, Херсонская область. Пострадавший получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочное ранение бедра.

Войска рф атаковали с дрона 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области

Сегодня, 23 августа, российские войска сбросили взрывчатку на 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Около 11:30 российские военные атаковали с дрона ребенка в Новорайске

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с БпЛА 15-летний парень получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение бедра. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Камышаны, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Дарьевка, Никольское, Клапая, Берислав, Новоберислав, Николаевка, Ольговка, Красный Маяк, Нововоронцовка, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, частные гараж и автомобили.

По сообщению полиции Херсонской области, один человек погиб и 10 ранены в результате российских обстрелов Херсонщины

российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, авиации и БпЛА населенные пункты Херсонского и Бериславского районов:

  • возле Клапаев военные рф атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате ударов ранены две женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 72 лет. У людей взрывные травмы и контузии;
    • в Камышанах в результате атаки дроном типа «FPV» получили ранения 73-летний мужчина и 71-летняя женщина. У обоих контузии и травма руки;
      • в Днепровском районе Херсона в результате сброса с БпЛА пострадали две женщины в возрасте 35 и 45 лет. У обеих минно-взрывные травмы и контузии;
        • еще две женщины в возрасте 51 и 66 лет получили ранения в результате утреннего артобстрела жилых кварталов Текстильного. С минно-взрывными травмами и рваными ранами пострадавших эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу.

          Вражеский дрон атаковал микроавтобус в Днепропетровской области: есть погибший и 5 пострадавших23.08.25, 14:30 • 1016 просмотров

          Ольга Розгон

