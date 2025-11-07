На Херсонщині 7 листопада росіяни вбили двох людей, шестеро отримали поранення

7 листопада 2025 року внаслідок артилерійських та безпілотних атак російської армії на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще шестеро дістали поранень. Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактами воєнних злочинів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, російські війська атакували населені пункти Херсонщини артилерією, у тому числі реактивною, та дронами.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів двоє цивільних загинуло та шестеро дістали поранень.Травми, несумісні з життям, через артилерійський обстріл отримав житель Херсона. У селищі Нововоронцівка чоловік загинув через атаку безпілотника