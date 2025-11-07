На Херсонщині 7 листопада росіяни вбили двох людей, шестеро отримали поранення
Київ • УНН
На Херсонщині внаслідок російських атак 7 листопада загинули двоє цивільних, ще шестеро отримали поранення. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.
Деталі
За даними слідства, російські війська атакували населені пункти Херсонщини артилерією, у тому числі реактивною, та дронами.
Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів двоє цивільних загинуло та шестеро дістали поранень.Травми, несумісні з життям, через артилерійський обстріл отримав житель Херсона. У селищі Нововоронцівка чоловік загинув через атаку безпілотника
Протягом дня від російської агресії постраждало, також, троє жителів обласного центру, один у Білозерці та двоє у Нововоронцівці.
"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)" - повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гаражі та автотранспорт. Також постраждав заклад системи охорони здоров’я.
Нагадаємо
Вночі 7 листопада росія атакувала Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Сили оборони збили або придушили 94 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.