В Херсонской области 7 ноября россияне убили двух человек, шестеро получили ранения

7 ноября 2025 года в результате артиллерийских и беспилотных атак российской армии в Херсонской области погибли двое мирных жителей, еще шестеро получили ранения. Прокуратура открыла досудебное расследование по фактам военных преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Подробности

По данным следствия, российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерией, в том числе реактивной, и дронами.

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских обстрелов двое мирных жителей погибли и шестеро получили ранения. Травмы, несовместимые с жизнью, из-за артиллерийского обстрела получил житель Херсона. В поселке Нововоронцовка мужчина погиб из-за атаки беспилотника - говорится в сообщении.

В течение дня от российской агрессии пострадали также трое жителей областного центра, один в Белозерке и двое в Нововоронцовке.

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)" - сообщает Херсонская областная прокуратура.

В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, гаражи и автотранспорт. Также пострадало учреждение системы здравоохранения.

Напомним

Ночью 7 ноября Россия атаковала Украину 128 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны сбили или подавили 94 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.