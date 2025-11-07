В Херсонской области 7 ноября россияне убили двух человек, шестеро получили ранения

ukenru
15:49 • 3462 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 10552 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 11833 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 15157 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 16964 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36980 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 34726 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 37694 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29153 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30287 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25889 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22440 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29603 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17804 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 13142 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 10544 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 11826 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 15150 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10683 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 10121 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17857 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29656 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22502 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25947 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
МиГ-31
Отопление

В Херсонской области 7 ноября россияне убили двух человек, шестеро получили ранения

Киев • УНН

 • 372 просмотра

В Херсонской области в результате российских атак 7 ноября погибли двое гражданских, еще шестеро получили ранения. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам военных преступлений.

В Херсонской области 7 ноября россияне убили двух человек, шестеро получили ранения

7 ноября 2025 года в результате артиллерийских и беспилотных атак российской армии в Херсонской области погибли двое мирных жителей, еще шестеро получили ранения. Прокуратура открыла досудебное расследование по фактам военных преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Подробности

По данным следствия, российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерией, в том числе реактивной, и дронами.

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских обстрелов двое мирных жителей погибли и шестеро получили ранения. Травмы, несовместимые с жизнью, из-за артиллерийского обстрела получил житель Херсона. В поселке Нововоронцовка мужчина погиб из-за атаки беспилотника

- говорится в сообщении.

В течение дня от российской агрессии пострадали также трое жителей областного центра, один в Белозерке и двое в Нововоронцовке.

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)" - сообщает Херсонская областная прокуратура.

В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, гаражи и автотранспорт. Также пострадало учреждение системы здравоохранения.

Напомним

Ночью 7 ноября Россия атаковала Украину 128 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны сбили или подавили 94 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Алла Киосак

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Белозерка
Шахед-136
Херсонская область
Украина
Херсон