росіяни атакували Херсонщину дронами: постраждав чоловік
Київ • УНН
Близько 16:30 російські військові здійснили атаку дронами на Білозерку Херсонської області. Внаслідок удару постраждав 32-річний чоловік, який наразі проходить медичне обстеження. Про це повідомила Херсонська ОДА пише УНН.
Деталі
Орієнтовно о 16:30 російські військові атакували з дрона Білозерку. Під ворожий удар потрапив 32-річний чоловік. Потерпілий дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 15 серпня російські війська обстріляли центр Херсона з артилерії близько 08:00. Двоє чоловіків, 52 та 40 років, отримали вибухові травми та контузію.