Ексклюзив
10:14 • 13440 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 26606 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 109677 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 72520 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 73698 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 63507 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 52720 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247333 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214192 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168574 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
росіяни атакували Херсонщину дронами: постраждав чоловік

Київ • УНН

 • 414 перегляди

російські військові атакували Білозерку дроном близько 16:30. 32-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та проходить обстеження.

росіяни атакували Херсонщину дронами: постраждав чоловік

Близько 16:30 російські військові здійснили атаку дронами на Білозерку Херсонської області. Внаслідок удару постраждав 32-річний чоловік, який наразі проходить медичне обстеження. Про це повідомила Херсонська ОДА пише УНН.

Деталі

Орієнтовно о 16:30 російські військові атакували з дрона Білозерку. Під ворожий удар потрапив 32-річний чоловік. Потерпілий дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 15 серпня російські війська обстріляли центр Херсона з артилерії близько 08:00. Двоє чоловіків, 52 та 40 років, отримали вибухові травми та контузію.

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Білозерка (Херсонський район)
Херсонська область
Безпілотний літальний апарат
Херсон