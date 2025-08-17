Россияне атаковали Херсонщину дронами: пострадал мужчина

Около 16:30 российские военные совершили атаку дронами на Белозерку Херсонской области. В результате удара пострадал 32-летний мужчина, который сейчас проходит медицинское обследование. Об этом сообщила Херсонская ОГА, пишет УНН.

Детали

Ориентировочно в 16:30 российские военные атаковали с дрона Белозерку. Под вражеский удар попал 32-летний мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму. Сейчас медики его дообследуют - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что 15 августа российские войска обстреляли центр Херсона из артиллерии около 08:00. Двое мужчин, 52 и 40 лет, получили взрывные травмы и контузию.