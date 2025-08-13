$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 3540 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 10782 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 10185 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 17616 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 15478 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 36394 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 27912 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 56073 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81428 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51718 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
На Херсонщині і Донеччині дрони рф атакували легкові авто і "швидку": є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 334 перегляди

На Херсонщині та Донеччині російські дрони атакували легкові автомобілі та карету швидкої допомоги. Внаслідок атак загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

На Херсонщині і Донеччині дрони рф атакували легкові авто і "швидку": є загиблий і поранені

У Херсонській області російські загарбники атакували дронами легкове авто та катеру "швидкої допомоги", внаслідок чого загинув чоловік і була поранена жінка. Також у Донецькій області дрон влучив у легкове авто, внаслідок чого поранень зазнали три людини.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Сьогодні на Херсонщині та Донеччині мішенню російських дронів стали легкові авто та карета "швидкої"

- говориться у повідомленні МВС.

Зазначається, що у Бериславському районі Херсонської області ворожий БпЛА влучив у легковий автомобіль. Внаслідок цього загинула одна людина, ще одна жінка зазнала поранень. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.

Також було завдано удар по кареті "швидкої", який спричинив пожежу. Загоряння ліквідували вогнеборці.

На Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми. Автомобіль з’їхав у кювет. Двох чоловіків витягли правоохоронці, третього — деблокували рятувальники та передали медикам.

Доповнення

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров попередив, що у Сумській області російські війська дроном атакували автомобіль з чотирма людьми, відомо про двох поранених.

російські війська обстріляли місто Білозерське на Донеччині вночі 12 серпня. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю та авто, рятувальники призупинили роботи через повторні атаки.

Павло Зінченко

Війна
Бериславський район
Донецька область
Сумська область
Міністерство внутрішніх справ України
Білозерка (Херсонський район)
Херсонська область