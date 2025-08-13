На Херсонщині і Донеччині дрони рф атакували легкові авто і "швидку": є загиблий і поранені

У Херсонській області російські загарбники атакували дронами легкове авто та катеру "швидкої допомоги", внаслідок чого загинув чоловік і була поранена жінка. Також у Донецькій області дрон влучив у легкове авто, внаслідок чого поранень зазнали три людини.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Сьогодні на Херсонщині та Донеччині мішенню російських дронів стали легкові авто та карета "швидкої" - говориться у повідомленні МВС.

Зазначається, що у Бериславському районі Херсонської області ворожий БпЛА влучив у легковий автомобіль. Внаслідок цього загинула одна людина, ще одна жінка зазнала поранень. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.

Також було завдано удар по кареті "швидкої", який спричинив пожежу. Загоряння ліквідували вогнеборці.

На Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми. Автомобіль з’їхав у кювет. Двох чоловіків витягли правоохоронці, третього — деблокували рятувальники та передали медикам.

Доповнення

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров попередив, що у Сумській області російські війська дроном атакували автомобіль з чотирма людьми, відомо про двох поранених.

російські війська обстріляли місто Білозерське на Донеччині вночі 12 серпня. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю та авто, рятувальники призупинили роботи через повторні атаки.