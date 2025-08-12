Нічний удар рф по Донеччині забрав життя двох людей, є постраждалі: показали наслідки

$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11327 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12046 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10437 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9886 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13149 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18301 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81412 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128420 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179197 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129015 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
09:24
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
07:04
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49
Нічний удар рф по Донеччині забрав життя двох людей, є постраждалі: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Російські війська обстріляли місто Білозерське на Донеччині вночі 12 серпня. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю та авто, рятувальники призупинили роботи через повторні атаки.

Нічний удар рф по Донеччині забрав життя двох людей, є постраждалі: показали наслідки

Російські окупанти в ніч на 12 серпня завдали ударів по місту Білозерське на Донеччині, двоє людей загинули, щонайменше 7 постраждали, є пошкодження у житловому секторі. Попри пожежу, що виникла після обстрілу, рятувальники змушені були призупинити ліквідацію через повторні атаки ворога. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

"Уночі російські війська завдали ударів по місту Білозерське", - повідомили у ДСНС. За даними Донецької обласної прокуратури, окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське 11 серпня о 22:55, Під ударами "ФАБ-250" з УМПК, як вказано, опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні, двоє цивільних загинули, ще семеро, в тому числі 16-річний юнак, поранені.

"Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Крім того, поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак", - вказали у прокуратурі.

У ДСНС повідомили про 8 поранених людей. "Пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю та авто", - ідеться у повідомленні.

У житловому секторі внаслідок удару рф частково зруйновано п’ятиповерховий будинок, спалахнула пожежа.

Рятувальники оперативно локалізували вогонь, однак через продовження ворожих обстрілів змушені були призупинити роботи.

У ДСНС наголошують, що попри небезпеку, рятувальники не припиняють роботу та докладають максимальних зусиль, аби мінімізувати наслідки атак і надати допомогу постраждалим.

Доповнення

Загалом лише за минулу добу на Донеччині було зафіксовано 22 ворожих обстріли населених пунктів, що свідчить про безперервний тиск окупантів на мирне населення регіону. За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 11 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шаховому. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Степан Гафтко

Війна
Вадим Філашкін
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій