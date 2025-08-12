Нічний удар рф по Донеччині забрав життя двох людей, є постраждалі: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Білозерське на Донеччині вночі 12 серпня. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю та авто, рятувальники призупинили роботи через повторні атаки.
Російські окупанти в ніч на 12 серпня завдали ударів по місту Білозерське на Донеччині, двоє людей загинули, щонайменше 7 постраждали, є пошкодження у житловому секторі. Попри пожежу, що виникла після обстрілу, рятувальники змушені були призупинити ліквідацію через повторні атаки ворога. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Деталі
"Уночі російські війська завдали ударів по місту Білозерське", - повідомили у ДСНС. За даними Донецької обласної прокуратури, окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське 11 серпня о 22:55, Під ударами "ФАБ-250" з УМПК, як вказано, опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні, двоє цивільних загинули, ще семеро, в тому числі 16-річний юнак, поранені.
"Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Крім того, поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак", - вказали у прокуратурі.
У ДСНС повідомили про 8 поранених людей. "Пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю та авто", - ідеться у повідомленні.
У житловому секторі внаслідок удару рф частково зруйновано п’ятиповерховий будинок, спалахнула пожежа.
Рятувальники оперативно локалізували вогонь, однак через продовження ворожих обстрілів змушені були призупинити роботи.
У ДСНС наголошують, що попри небезпеку, рятувальники не припиняють роботу та докладають максимальних зусиль, аби мінімізувати наслідки атак і надати допомогу постраждалим.
Доповнення
Загалом лише за минулу добу на Донеччині було зафіксовано 22 ворожих обстріли населених пунктів, що свідчить про безперервний тиск окупантів на мирне населення регіону. За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 11 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шаховому. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.