Ночной удар рф по Донецкой области унес жизни двух человек, есть пострадавшие: показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 12 августа нанесли удары по городу Белозерское Донецкой области, два человека погибли, по меньшей мере 7 пострадали, есть повреждения в жилом секторе. Несмотря на пожар, возникший после обстрела, спасатели вынуждены были приостановить ликвидацию из-за повторных атак врага. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

"Ночью российские войска нанесли удары по городу Белозерское", - сообщили в ГСЧС. По данным Донецкой областной прокуратуры, оккупационные войска совершили атаку на Белозерское 11 августа в 22:55. Под ударами "ФАБ-250" с УМПК, как указано, оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские, двое гражданских погибли, еще семеро, в том числе 16-летний юноша, ранены.

"Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли. Кроме того, ранения получили трое мужчин, трое женщин, а также 16-летний юноша", - указали в прокуратуре.

В ГСЧС сообщили о 8 раненых людях. "Повреждены 8 многоэтажек, админздание и авто", - говорится в сообщении.

В жилом секторе в результате удара рф частично разрушен пятиэтажный дом, вспыхнул пожар.

Спасатели оперативно локализовали огонь, однако из-за продолжения вражеских обстрелов вынуждены были приостановить работы.

В ГСЧС отмечают, что, несмотря на опасность, спасатели не прекращают работу и прилагают максимальные усилия, чтобы минимизировать последствия атак и оказать помощь пострадавшим.

Дополнение

Всего только за минувшие сутки в Донецкой области было зафиксировано 22 вражеских обстрела населенных пунктов, что свидетельствует о непрерывном давлении оккупантов на мирное население региона. По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 11 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Шаховом. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения.