06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: є постраждалі

Київ • УНН

 982 перегляди

Вранці ворожий дрон атакував цивільну автівку в Юнаківській громаді Сумської області. Дві жінки отримали легкі поранення, їхньому життю нічого не загрожує.

Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: є постраждалі

У Сумській області російські війська дроном атакували автомобіль з чотирма людьми, відомо про двох поранених, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Вранці на території Юнаківської громади ворог атакував цивільну автівку ударним дроном. У машині перебували четверо людей. Двоє жінок отримали поранення, але, на щастя, неважкі

- написав Григоров.

З його слів, постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

"Закликаю мешканців Сумщини не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільне населення", - наголосив голова ОВА.

Російський дрон атакував авто на Херсонщині, є жертви13.08.25, 10:02

Доповнення

Минулої доби, за даними голови ОВА, зафіксовано понад 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 громадах області. За даними ОВА, пошкодження у трьох громадах, зокрема, у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Повітряна тривога тривала 16 годин 33 хвилини.

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область