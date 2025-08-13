Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: є постраждалі

У Сумській області російські війська дроном атакували автомобіль з чотирма людьми, відомо про двох поранених, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Вранці на території Юнаківської громади ворог атакував цивільну автівку ударним дроном. У машині перебували четверо людей. Двоє жінок отримали поранення, але, на щастя, неважкі - написав Григоров.

З його слів, постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

"Закликаю мешканців Сумщини не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільне населення", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Минулої доби, за даними голови ОВА, зафіксовано понад 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 громадах області. За даними ОВА, пошкодження у трьох громадах, зокрема, у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Повітряна тривога тривала 16 годин 33 хвилини.