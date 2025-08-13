Російський дрон атакував авто на Херсонщині, є жертви

У Херсонській області російські війська дроном вранці атакували автомобіль на трасі, відомо про двох загиблих, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу у Telegram, пише УНН.

Близько 08:00 у Бериславському районі російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Ворог скинув вибухівку з БпЛА на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ-Костирка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Мої співчуття рідним та близьким - написав Прокудін.

Також вранці, з його слів, російські окупанти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку.

"Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження. Мої співчуття рідним вбитої. Пошкоджено й декілька сусідніх осель: потрощено дахи, фасади та вибито шибки", - повідомив Прокудін.

Доповнення

Минулої доби, зі слів голови ОВА, у регіоні російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі й гараж. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення, повідомив Прокудін.