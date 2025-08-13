$41.450.06
06:18 • 7012 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 6914 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 26445 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 55946 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 41177 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 74106 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 40326 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 40304 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 109714 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98879 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Российский дрон атаковал авто в Херсонской области, есть жертвы

Киев • УНН

 • 806 просмотра

В Бериславском районе Херсонской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате сброса взрывчатки погибли мужчина и женщина.

Российский дрон атаковал авто в Херсонской области, есть жертвы

В Херсонской области российские войска утром атаковали дроном автомобиль на трассе, известно о двух погибших, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду в Telegram, пишет УНН.

Около 08:00 в Бериславском районе российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль. Враг сбросил взрывчатку с БпЛА на транспортное средство, ехавшее по трассе Новорайск-Костырка. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Мои соболезнования родным и близким

- написал Прокудин.

Также утром, по его словам, российские оккупанты накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку.

"В результате атаки уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1964 года рождения. Мои соболезнования родным убитой. Повреждены и несколько соседних домов: разбиты крыши, фасады и выбиты стекла", - сообщил Прокудин.

Дополнение

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, в регионе российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку и частные автомобили и гараж. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения, сообщил Прокудин.

Юлия Шрамко

Война
Бериславский район
Херсонская область