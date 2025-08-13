Российский дрон атаковал авто в Херсонской области, есть жертвы

В Херсонской области российские войска утром атаковали дроном автомобиль на трассе, известно о двух погибших, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду в Telegram, пишет УНН.

Около 08:00 в Бериславском районе российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль. Враг сбросил взрывчатку с БпЛА на транспортное средство, ехавшее по трассе Новорайск-Костырка. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Мои соболезнования родным и близким - написал Прокудин.

Также утром, по его словам, российские оккупанты накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку.

"В результате атаки уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1964 года рождения. Мои соболезнования родным убитой. Повреждены и несколько соседних домов: разбиты крыши, фасады и выбиты стекла", - сообщил Прокудин.

Дополнение

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, в регионе российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку и частные автомобили и гараж. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения, сообщил Прокудин.