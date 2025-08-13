$41.450.06
06:18 • 10573 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 10386 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 29524 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 59138 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 42640 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 76585 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 41026 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 41089 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 113724 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 102631 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Юнаковской громаде Сумской области. Две женщины получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: есть пострадавшие

В Сумской области российские войска дроном атаковали автомобиль с четырьмя людьми, известно о двух раненых, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Утром на территории Юнаковской громады враг атаковал гражданский автомобиль ударным дроном. В машине находились четыре человека. Две женщины получили ранения, но, к счастью, нетяжелые

- написал Григоров.

По его словам, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Призываю жителей Сумщины не подвергать себя опасности и ограничить пребывание на приграничных территориях, где враг постоянно атакует гражданское население", - подчеркнул глава ОВА.

Российский дрон атаковал авто в Херсонской области, есть жертвы13.08.25, 10:02 • 1246 просмотров

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, зафиксировано более 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 громадах области. По данным ОВА, повреждения в трех громадах, в частности, в Белопольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Воздушная тревога длилась 16 часов 33 минуты.

Юлия Шрамко

Война
Сумская область