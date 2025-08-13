Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: есть пострадавшие

В Сумской области российские войска дроном атаковали автомобиль с четырьмя людьми, известно о двух раненых, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Утром на территории Юнаковской громады враг атаковал гражданский автомобиль ударным дроном. В машине находились четыре человека. Две женщины получили ранения, но, к счастью, нетяжелые - написал Григоров.

По его словам, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Призываю жителей Сумщины не подвергать себя опасности и ограничить пребывание на приграничных территориях, где враг постоянно атакует гражданское население", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, зафиксировано более 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 громадах области. По данным ОВА, повреждения в трех громадах, в частности, в Белопольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Воздушная тревога длилась 16 часов 33 минуты.