На Херсонщине и Донетчине дроны РФ атаковали легковые авто и "скорую": есть погибший и раненые
Киев • УНН
На Херсонщине и Донетчине российские дроны атаковали легковые автомобили и карету скорой помощи. В результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
В Херсонской области российские захватчики атаковали дронами легковой автомобиль и катер "скорой помощи", в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина. Также в Донецкой области дрон попал в легковой автомобиль, в результате чего ранения получили три человека.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
Сегодня на Херсонщине и Донетчине мишенью российских дронов стали легковые автомобили и карета "скорой"
Отмечается, что в Бериславском районе Херсонской области вражеский БпЛА попал в легковой автомобиль. В результате этого погиб один человек, еще одна женщина получила ранения. Спасатели деблокировали погибшего и доставили пострадавшую в больницу.
Также был нанесен удар по карете "скорой", который вызвал пожар. Возгорание ликвидировали пожарные.
На Донетчине российский дрон попал в легковушку с тремя людьми. Автомобиль съехал в кювет. Двух мужчин вытащили правоохранители, третьего — деблокировали спасатели и передали медикам.
Дополнение
Глава Сумской ОВА Олег Григоров предупредил, что в Сумской области российские войска дроном атаковали автомобиль с четырьмя людьми, известно о двух раненых.
российские войска обстреляли город Белозерское на Донетчине ночью 12 августа. Повреждены 8 многоэтажек, админздание и авто, спасатели приостановили работы из-за повторных атак.