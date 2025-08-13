$41.430.02
Эксклюзив
10:06 • 6132 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 14684 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 12230 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 21191 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 39021 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 28874 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 57851 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81891 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51951 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 93632 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
На Херсонщине и Донетчине дроны РФ атаковали легковые авто и "скорую": есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

На Херсонщине и Донетчине российские дроны атаковали легковые автомобили и карету скорой помощи. В результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

На Херсонщине и Донетчине дроны РФ атаковали легковые авто и "скорую": есть погибший и раненые

В Херсонской области российские захватчики атаковали дронами легковой автомобиль и катер "скорой помощи", в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина. Также в Донецкой области дрон попал в легковой автомобиль, в результате чего ранения получили три человека.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Сегодня на Херсонщине и Донетчине мишенью российских дронов стали легковые автомобили и карета "скорой"

- говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в Бериславском районе Херсонской области вражеский БпЛА попал в легковой автомобиль. В результате этого погиб один человек, еще одна женщина получила ранения. Спасатели деблокировали погибшего и доставили пострадавшую в больницу.

Также был нанесен удар по карете "скорой", который вызвал пожар. Возгорание ликвидировали пожарные.

На Донетчине российский дрон попал в легковушку с тремя людьми. Автомобиль съехал в кювет. Двух мужчин вытащили правоохранители, третьего — деблокировали спасатели и передали медикам.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Олег Григоров предупредил, что в Сумской области российские войска дроном атаковали автомобиль с четырьмя людьми, известно о двух раненых.

российские войска обстреляли город Белозерское на Донетчине ночью 12 августа. Повреждены 8 многоэтажек, админздание и авто, спасатели приостановили работы из-за повторных атак.

Павел Зинченко

Война
Бериславский район
Донецкая область
Сумская область
Министерство внутренних дел Украины
Белозерка
Херсонская область