На Херсонщине и Донетчине дроны РФ атаковали легковые авто и "скорую": есть погибший и раненые

В Херсонской области российские захватчики атаковали дронами легковой автомобиль и катер "скорой помощи", в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина. Также в Донецкой области дрон попал в легковой автомобиль, в результате чего ранения получили три человека.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Сегодня на Херсонщине и Донетчине мишенью российских дронов стали легковые автомобили и карета "скорой" - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в Бериславском районе Херсонской области вражеский БпЛА попал в легковой автомобиль. В результате этого погиб один человек, еще одна женщина получила ранения. Спасатели деблокировали погибшего и доставили пострадавшую в больницу.

Также был нанесен удар по карете "скорой", который вызвал пожар. Возгорание ликвидировали пожарные.

На Донетчине российский дрон попал в легковушку с тремя людьми. Автомобиль съехал в кювет. Двух мужчин вытащили правоохранители, третьего — деблокировали спасатели и передали медикам.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Олег Григоров предупредил, что в Сумской области российские войска дроном атаковали автомобиль с четырьмя людьми, известно о двух раненых.

российские войска обстреляли город Белозерское на Донетчине ночью 12 августа. Повреждены 8 многоэтажек, админздание и авто, спасатели приостановили работы из-за повторных атак.