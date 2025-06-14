російські війська обстріляли Херсонщину: загинула дитина, четверо поранені

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
14 червня, 03:30 • 12713 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 29031 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 35263 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 78402 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 65297 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 57272 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 58768 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 72784 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 78583 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 96789 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
6м/с
58%
750мм
Популярнi новини
В аеропорту Тегерана прогримів вибух: ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу14 червня, 01:19 • 11170 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто14 червня, 02:55 • 5856 перегляди
"Ізраїль перебуває у стані війни": посол у США розповів про наслідки іранських ракетних ударів14 червня, 03:18 • 4558 перегляди
США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg14 червня, 04:28 • 11302 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 6648 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 6764 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 85282 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 150504 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 157564 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 171006 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Тегеран
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 78402 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 43783 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 93889 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 74262 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 139158 перегляди
Актуальне
Калібр (ракета)
Шахед-136
Brent
Tesla Model Y
Залізний купол

російські війська обстріляли Херсонщину: загинула дитина, четверо поранені

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула 11-річна дитина, ще четверо людей отримали поранення. Ворог атакував з артилерії та дронів, пошкоджено будинки, АЗС та школу.

російські війська обстріляли Херсонщину: загинула дитина, четверо поранені

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула дитина та поранено чотирьох людей. Про це повідомляє Нацполіція, пише УНН.

Деталі

Від російських атак потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Новодмитрівка, Черешеньки, Микільське, Берислав, Новоолександрівка, Дудчани, Томарине. Серед пошкоджених цивільних об'єктів - багатоквартирний та шість приватних будинків, АЗС, газопровід, школа.

У Білозерці через скид вибухівки з БпЛА постраждав 58-річний чоловік. Медична допомога знадобилася й 49-річному місцевому жителю, який 12-го червня потрапив під артобстріл. У лікарні помер 11-річний хлопчик, який 11-го червня на власному подвір’ї отримав тяжкі поранення внаслідок атаки російського дрона

- зазначає поліція.

По медичну допомогу звернувся 70-річний житель Дудчан, який 12-го червня постраждав внаслідок артобстрілу.

До лікарні доправили і 66-річного жителя Садового, який 7 червня потрапив під дроновий удар ворога.

У Черешеньках внаслідок скиду з БпЛА згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів14.06.25, 08:17 • 2730 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Білозерка (Херсонський район)
Херсонська область
Берислав
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9