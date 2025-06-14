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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Вночі 14 червня ППО знищила 2 БпЛА над Дніпропетровщиною. У Кривому Розі пошкоджено підприємства, виникла пожежа. Нікопольщина потерпала від FPV-дронів та артилерії, без жертв.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів

В ніч на суботу, 14 червня, ворогзавдав удару по Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в області працювала ППО, захисники неба знищили 2 ворожі БпЛА.

Через атаку у Кривому Розі є пошкодження на території підприємств. Сталася пожежа

- зазначив Лисак.

Він також розповів, що по Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - резюмував голова ОВА.

Нагадаємо

Напередодні речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею.

Дніпропетровщина зазнала комбінованої атаки рф: є постраждалі у Дніпрі07.06.25, 09:48 • 65717 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Дніпропетровська область
Марганець (місто)
Кривий Ріг
Tesla
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