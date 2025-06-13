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Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" спростував заяви росіян про нібито вихід на кордон Дніпропетровської області. Також він зазначив, що ЗСУ тримають позиції в Дворічній на Харківщині.

Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею - ОСУВ "Хортиця"

Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею. Станом на зараз ворог цього не досяг. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Якщо вони постійно це повторюють, то це постійно є брехнею, бо не можуть же вони робити це щодня по декілька разів. Вони або вийшли, або не вийшли. Станом на зараз, не вийшли

- повідомив Трегубов.

Речник також висловив здивування тим, що українці черпають інформацію у російських пропагандистів і нагадав, що у лютому росіяни з таким же успіхом "взяли" Торецьк.

Якісь навіть знімали відео-ролики. Але чесно, мені не хочеться коментувати російських пропагандистів. Мені дивно, що вони є для джерелом інформації взагалі. Вони вже на початку лютого "взяли" місто Торецьк. З таким же успіхом вони можуть "взяти" місто Львів, місто Лісабон, місто Единбург

 - сказав Трегубов.

Доповнення

Трегубов спростував заяви російських пропагандистів про нібито взяття під контроль населеного пункту Дворічна на Харківщині. Українській військові тримають позиції в селищі.

Також Трегубов повідомляв, що російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох боків, зокрема з півночі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Харківська область
Дніпропетровська область
Лісабон
Львів
Куп'янськ
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