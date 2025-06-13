Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Хортиця" спростував заяви росіян про нібито вихід на кордон Дніпропетровської області. Також він зазначив, що ЗСУ тримають позиції в Дворічній на Харківщині.
Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею. Станом на зараз ворог цього не досяг. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
Якщо вони постійно це повторюють, то це постійно є брехнею, бо не можуть же вони робити це щодня по декілька разів. Вони або вийшли, або не вийшли. Станом на зараз, не вийшли
Речник також висловив здивування тим, що українці черпають інформацію у російських пропагандистів і нагадав, що у лютому росіяни з таким же успіхом "взяли" Торецьк.
Якісь навіть знімали відео-ролики. Але чесно, мені не хочеться коментувати російських пропагандистів. Мені дивно, що вони є для джерелом інформації взагалі. Вони вже на початку лютого "взяли" місто Торецьк. З таким же успіхом вони можуть "взяти" місто Львів, місто Лісабон, місто Единбург
Доповнення
Трегубов спростував заяви російських пропагандистів про нібито взяття під контроль населеного пункту Дворічна на Харківщині. Українській військові тримають позиції в селищі.
Також Трегубов повідомляв, що російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох боків, зокрема з півночі.