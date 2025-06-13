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Заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью - ОСГВ "Хортица"

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Представитель ОСГВ "Хортица" опроверг заявления россиян о якобы выходе на границу Днепропетровской области. Также он отметил, что ВСУ держат позиции в Двуречной на Харьковщине.

Заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью - ОСГВ "Хортица"

Заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью. По состоянию на сейчас враг этого не достиг. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Если они постоянно это повторяют, то это постоянно является ложью, потому что не могут же они делать это каждый день по несколько раз. Они или вышли, или не вышли. По состоянию на сейчас, не вышли

- сообщил Трегубов.

Спикер также выразил удивление тем, что украинцы черпают информацию у российских пропагандистов и напомнил, что в феврале россияне с таким же успехом "взяли" Торецк.

Какие-то даже снимали видео-ролики. Но честно, мне не хочется комментировать российских пропагандистов. Мне удивительно, что они являются источником информации вообще. Они уже в начале февраля "взяли" город Торецк. С таким же успехом они могут "взять" город Львов, город Лиссабон, город Эдинбург

 - сказал Трегубов.

Дополнение

Трегубов опроверг заявления российских пропагандистов о якобы взятии под контроль населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Украинские военные держат позиции в поселке.

Также Трегубов сообщал, что российские оккупанты пытаются давить на Купянск в Харьковской области с трех сторон, в частности с севера.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Харьковская область
Днепропетровская область
Лиссабон
Львов
Купянск
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