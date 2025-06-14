Ночью враг атаковал Днепропетровщину: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов

В ночь на субботу, 14 июня, враг нанес удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в области работала ПВО, защитники неба уничтожили 2 вражеских БпЛА.

Из-за атаки в Кривом Роге есть повреждения на территории предприятий. Произошел пожар - отметил Лысак.

Он также рассказал, что по Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

"Везде обошлось без погибших и пострадавших", - резюмировал глава ОВА.

Напомним

Накануне спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью.

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