Ночью враг атаковал Днепропетровщину: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов
Киев • УНН
Ночью 14 июня ПВО уничтожила 2 БпЛА над Днепропетровщиной. В Кривом Роге повреждены предприятия, возник пожар. Никопольщина страдала от FPV-дронов и артиллерии, без жертв.
В ночь на субботу, 14 июня, враг нанес удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в области работала ПВО, защитники неба уничтожили 2 вражеских БпЛА.
Из-за атаки в Кривом Роге есть повреждения на территории предприятий. Произошел пожар
Он также рассказал, что по Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
"Везде обошлось без погибших и пострадавших", - резюмировал глава ОВА.
Напомним
Накануне спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью.
Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре07.06.25, 09:48 • 65714 просмотров