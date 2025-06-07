Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

Днепропетровская область ночью подверглась комбинированной атаке рф ракетами и дронами, известно о двух пострадавших - в Днепре, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью область пережила комбинированную атаку россиян. Наши защитники неба сбили 6 ракет противника и 27 БпЛА. Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет - написал Лысак.

По словам главы ОВА, им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении.

В городе, по его данным, повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль, 3 - разбиты. В многоэтажках разбиты окна.

"Громко было также в Павлограде. Там изувечены предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. 9 авто - уничтожено. К счастью, люди целы", - написал Лысак.

Утром, по его словам, противник возобновил удары по Никопольщине. Направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду. В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.