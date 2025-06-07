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Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

Киев • УНН

 • 3672 просмотра

Ночью Днепропетровщина пережила комбинированную атаку. Сбито 6 ракет и 27 БпЛА. В Днепре ранены две женщины, повреждены инфраструктура, предприятие и учебное заведение. В Павлограде повреждены предприятие и дома.

Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

Днепропетровская область ночью подверглась комбинированной атаке рф ракетами и дронами, известно о двух пострадавших - в Днепре, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью область пережила комбинированную атаку россиян. Наши защитники неба сбили 6 ракет противника и 27 БпЛА. Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет

- написал Лысак.

По словам главы ОВА, им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении.

В городе, по его данным, повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль, 3 - разбиты. В многоэтажках разбиты окна.

"Громко было также в Павлограде. Там изувечены предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. 9 авто - уничтожено. К счастью, люди целы", - написал Лысак.

Утром, по его словам, противник возобновил удары по Никопольщине. Направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду. В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Днепр
Павлоград
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