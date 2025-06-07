Дніпропетровщина зазнала комбінованої атаки рф: є постраждалі у Дніпрі
Київ • УНН
Вночі Дніпропетровщина пережила комбіновану атаку. Збито 6 ракет та 27 БпЛА. У Дніпрі поранені дві жінки, пошкоджені інфраструктура, підприємство та навчальний заклад. У Павлограді понівечені підприємство та будинки.
Дніпропетровська область уночі зазнала комбінованої атаки рф ракетами та дронами, відомо про двох постраждалих - у Дніпрі, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вночі область пережила комбіновану атаку росіян. Наші оборонці неба збили 6 ракет противника та 27 БпЛА. Утім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років
Зі слів голови ОВА, їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні.
У місті, за його даними, пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 - побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна.
"Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. 9 авто - знищено. На щастя, люди цілі", - написав Лисак.
Зранку, з його слів, противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв.